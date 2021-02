Biographie

Pionnier anglais du rock, Vince Taylor commence sa carrière aux Etats-Unis avant de s'établir en France où il devient l'emblème du rocker méchant, paré de cuir noir et de chaînes. Emporté par la vague twist, le chanteur de « Brand New Cadillac » sombre dans la dépression et la drogue jusqu'à la folie. Après des retours en dent de scie, l'ange noir du rock'n'roll s'éteint le 23 août 1991 en Suisse. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015