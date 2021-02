Biographie

Extraordinaire virtuose, jeune homme d'une générosité touchante, Vincent Beer-Demander est un formidable pédagogue et propagateur. Il s'emploie depuis ses débuts à donner à son instrument un répertoire nouveau et a suscité la création de quantité d'œuvres commandées aux compositeurs les plus divers, dans les esthétiques les plus variées, de la musique contemporaine la plus... contemporaine, à la musique de film. Vincent Beer-Demander collabore aussi avec des artistes de variétés et en particulier l'artiste de rap Dooz Kawa ou le chanteur Féloche ! Il est aussi un compositeur aux multiples facettes, publié aux Editions d'Oz (Canada), Mundoplectro (Espagne),Trekel (Allemagne) et Hody (France). Né à Paris en août 1982, Vincent Beer-Demander a rapidement accumulé diplômes et récompenses (plus de 10 premiers prix), entre les prestigieux conservatoires européens qu’il a fréquentés et les nombreux concours internationaux dont Sartori 2004, Calace 2008, Logrono 2009. Au cours de ses études musicales, il recevra l'enseignement de Florentino Calvo et Ugo Orlandi (mandoline), Régis Campo (composition) et Alberto Ponce (musique de chambre).Sa carrière s’est développée dans le monde entier en solo, aux côtés de musiciens comme Ricardo Sandoval, Roland Dyens, Thomas Leleu, Claude Barthélémy, Didier Lockwood, Roberto Alagna, Féloche, Nana Mouskouri, Agnès Jaoui, Dooz Kawa, Richard Martin… Ainsi qu’avec des formations comme le Duo Daltin, le Quatuor à plectres de France, le Duo Chitarrone, le Nov'mandolin-sextet, Cbarré, Tm+, Ars Nova, Proxima Centauri, Contrechamps... Il collabore également avec l'Orchestre National de France, l’Orchestre Philharmonique de Radio France, l'Orchestre National de Lyon, l’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, l’Orchestre National du Capitole de Toulouse, l’Orchestre Royal de chambre de Wallonie, l'Orchestre de l’Opéra de Paris, l'Orchestre National de Montpellier, l'Orchestre Philharmonique de Nice, le Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris, l'Opéra de Marseille, l'Opéra de Toulon, l’Orchestre National de Bucarest, l’Israël Chamber Orchestra "Ramadghan", la Philharmonie de Minsk, l'Orchestre d'État "Classica" de Saint Petersbourg... Vincent Beer-Demander est dédicataire des concertos de Claude Bolling, Francis Lai, Hamilton de Holanda, Richard Galliano, Jean Claude Petit, Hamilton de Holanda, Mike Marshall, Ricardo Sandoval, Félix Ibbarondo, François Rossé, Nicolas Mazmanian, Daniel Hue, Florent Gauthier… Sa rencontre avec Vladimir Cosma est à l’origine du Concerto Mediterranéo pour mandoline et orchestre, des 24 caprices pour mandoline, de la Fantaisie concertante pour mandoline et piano, de la Suite populaire pour mandoline et accordéon que le Maître a composés à son intention. Il a créé plus d'une centaine d'œuvres de compositeurs actuels dont Markeas, Moultaka, Bon, Bosseur, Hadad, Solano, Martin, Pattar, Marty, Charpy, Rolin, Festou, Vella, Eychenne, Houdy, Crousier, Nascimento, Ogawa, Ourkouzounov, Iacono, Nicolau, Paliotti, Grivel, Oger, Carrenio, Tarroncher, Houdy, Peyrebelle, Tognan, Bensa, Arrue, Della Vechia, Vial, Besingrand, Bakas, Parwez, Bohn, Branch, Giles, Gomes, Mollerskov, Olano, Tonawanda, Kan-no, Yip, Laval, Kassap, Brizmur, Feldhandler, Maldonado, Rossi, Rojko, Bailly…, et demeure néanmoins un fervent défenseur du répertoire original des XVIIIe, XIXe et XXe siècles.Son abondante discographie pour les labels Lyrinx, Follia-Madrigal, Skarbo, Modulor, 3rd Lab, ¡Ya Basta!... est le reflet de son éclectisme musical. Outre son activité de directeur artistique de l'Académie de mandoline de Marseille, Vincent Beer-Demander encadre depuis sa création, en tant que Responsable de la Commission Plectre de la Confédération Musicale de France, le Stage National d’Orchestre à Plectre Français, étant à ce titre l’invité régulier comme formateur de l’Orchestre à Plectre Européen (EGMYO). Il est aussi professeur au Conservatoire national à rayonnement régional de Marseille et au Conservatoire Royal de Liège en Belgique pour l’enseignement supérieur ainsi que professeur Master-class à l’Ecole Supérieure Talent Music Master Courses de Brescia-Montova en Italie.© Qobuz 2019