Biographie

Acteur et chanteur français né en 1975, Vincent Niclo se destine à une carrière de comédien et obtient quelques rôles sur les planches et au cinéma avant de travailler sa technique de chant lyrique pour allier les deux mondes dès 2001 à travers une série de comédies musicales. De Titanic (2001) aux Parapluies de Cherbourg (2014) en passant par West Side Story (2002) ou La Belle et la Bête (2014), Niclo étend constamment son répertoire et mène une carrière discographique en parallèle, que ce soit en terrain classique (Opéra Rouge et O Fortuna avec les Choeurs de l'Armée Rouge), opérette (Luis, hommage à Mariano) ou variétés (Forever Gentlemen 2 en 2014). © TiVo