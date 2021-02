Biographie

Avec son folk flirtant occasionnellement avec la musique country et sa bonne bouille joufflue de baba cool rappelant volontiers celle d’un John Lennon en début de carrière, Vincent Vallières s’est imposé en quelques années comme l’un des chanteurs paroliers les plus doués du Québec. Avec son esprit vagabond et ses guitares râpeuses, le jeune homme, moult fois récompensé pour la qualité de ses textes, est devenu l’un des piliers de la scène canadienne post-2000 avec ses chansons franchement dégagées. © ©Copyright Music Story Benjamin D'Alguerre 2015