Biographie

Avant de connaître la célébrité avec le tube « Gonna Get Along Without You Now », Viola Willis enregistra trois singles de soul dans les années 1960 et fut tour à tour choriste de Barry White et Joe Cocker. Née Viola Mae Wilkerson à Los Angeles le 30 décembre 1939, elle suit des cours de chant et se marie quand Barry White la découvre, lui donne le surnom de Viola Wills et la signe sur son label Bronco Records. Engagée à Londres par Joe Cocker comme choriste au sein des Sanctified Sisters, elle signe un contrat avec le label Goodear Records pour l'enregistrement de son premier album solo Soft Centers (1974). Établie en Europe, Viola Wills est remarquée par le label Arista qui, associé aux studios Hansa, lui fait enregistrer une version disco du classique « Gonna Get Along Without You Now ». Cette rengaine pop ravivée en 1956 par le duo Patience & Prudence va apporter à la chanteuse américaine un succès de discothèque étendu aux classements européens (n° 8 au Royaume-Uni). Extrait de l'album If You Cuold Read My Mind (1980), le morceau-titre prolonge la présence de Viola Wills dans les classements de ventes. En 1982, sa version dansante de « Stormy Weather » se classe n° 4 des charts dance américains. Après la période disco, la carrière de Viola Wills suit l'évolution vers la Hi-NRG avec l'album Dare to Dream (1986) et le hit « Both Sides Now ». En 1990, l'égérie des discothèques chante « Don't Stop the Train » en duo avec Phyllis Nelson, tandis que « Gonna Get Along Without You Now » fait l'objet de remixes dance. Atteinte d'un cancer, Viola Wills décède à Phoenix le 6 mai 2009, à l'âge de 69 ans.