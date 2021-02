Biographie

Groupe culte du rock indépendant des années 1980, Violent Femmes tranche littéralement avec l'époque quand paraît son premier album en 1983, mélange largement acoustique de country, folk et esprit punk. Violent Femmes est depuis devenu un classique, comme son successeur halluciné Hallowed Ground (1984). Après un troisième effort plus accessible, The Blind Leading the Naked (1986) suivi d'une longue pause, le trio mené par Gordon Gano réapparait avec les albums 3 (1989) et Why Do Birds Sing? (1991). Loin de sa légende, le groupe poursuit avec New Times (1994), Rock!!! (1995) et Freak Magnet (2000), dernière réunion avant la séparation officialisée en 2009. Il faudra attendre l'issue d'un douloureux procès entre Brian Ritchie et Gordon Gano pour voir le groupe se reformer en 2013 à l'occasion du festival Coachella. Brian Viglione prend la place de Victor DeLorenzo derrière les fûts et le groupe s'engage dans l'enregistrement d'un nouvel album, We Can Do Anything, qui paraît en 2016, soit seize ans après Freak Magnet. S'il est crédité sur l'album, Brian Viglione décide de cesser sa collaboration avec le groupe, qui accueille John Sparrow à sa place. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2016