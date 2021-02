Biographie

Interprété à l'écran par Martina Stoessel, Violetta est l'héroïne de la série argentine diffusée sur Disney Channel et portant son nom. Personnage haut en couleur mais également capable d'intensité et d'une grande volonté, Violetta est une jeune chanteuse cherchant sa voix dans le milieu du spectacle et livrée à différents scénarios mêlant vie professionnelle et sentimentale, tous illustrés par une bande originale publiée sur CD (au nombre de trois pour deux saisons) et donnant lieu à un spectacle musical intitulé Violetta: Hoy somos mas, également documenté en CD et DVD. © Olivier Duboc /TiVo