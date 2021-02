Biographie

Née Charlotte Gonin à Mulhouse en 1983, la chanteuse R&B française Vitaa, première signature de la filiale française de Motown, se découvre jeune un goût pour le chant et la scène et apparaît pour la première fois sur le single "Pas à pas" de Dadoo en 2001. Si elle participe à de très nombreux projets au fil des années, du "Ne dis jamais" de Sinik à "Confessions nocturnes" de Diam's, ce n'est en 2007 qu'elle livre son premier album solo, À fleur de toi, qui se lance à l'assaut des charts hexagonaux pour en décrocher la première place. Dix ans et de nombreux featurings plus tard, Vitaa livre son cinquième effort studio, J4M, décliné en 2018 en Juste Me, My Self & Moi-même, version amendée de plusieurs inédits et autres collaborations. © TiVo