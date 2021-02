Biographie

Ensemble vocal britannique formé en 2005 par les frères Paul et Barnaby Smith, respectivement baryton et contre-ténor, Voces8 concilie le répertoire choral sacré et la musique séculaire. Composée de deux sopranos, deux ténors, deux contre-ténors, un baryton et une basse, la formation a beaucoup évolué en fonction des changements d'interprètes, dont le départ de Paul Smith en 2016. Après une apparition remarquée au festival international Venezia Musica, Voces8 se professionnalise et enregistre l'album Evensong (2008) avant de signer avec le label Signum Classics, puis Decca. En 2010, après l'enregistrement de thèmes classiques et pop dans Aces High, l'ensemble résidant du Gresham Centre propose un programme de Motets de Bach, bien accueilli par la critique spécialisée. D'autres productions suivent, comme l'album de chants de Noël Christmas (2012) et A Purcell Collection (2014), avec le concours de l'orchestre français Les Inventions, primé par BBC Magazine. D'autre part, outre le répertoire baroque (les psaumes de Benedetto Marcello en 2015), moderne ou pop, le groupe a cappella met en avant des compositeurs contemporains, notamment dans l'album Winter (2016), comprenant des compositions de Peteris Vasks, Arvo Pärt, Ola Gjeilo, Jan Sandström, Olafur Arnalds et Rebecca Dale. En 2019, l'album Enchanted Isle propose un éventail de morceaux Thomas Adès, John Tavener, Samuel Barber, Enya, Massive Attack ou Radiohead, aux côtés d'airs traditionnels. L'année suivante paraît l'ambitieux projet After Silence, où des pièces de William Byrd, Monteverdi et Bach côtoient une sélection de partitions vocales contemporaines. Très apprécié des amateurs de musique chorale, l'ensemble se produit régulièrement lors de grandes tournées mondiales. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020