Biographie

Formé à Copenhague en 2001, le projet heavy metal danois Volbeat, emmené par le chanteur Michael Poulsen, apparaît sur la scène musicale avec une recette originale, intégrant des tonalités rockabilly parfois évocatrices des Misfits dès son premier effort éponyme de 2002. Dès 2005, Volbeat s'impose auprès du grand public avec The Strength / The Sound / The Songs, second effort suivi par les remarqués Rock the Rebel / Metal the Devil (2007), Guitar Gangsters & Cadillac Blood (2008) et Beyond Hell / Above Heaven (2010), avant de perdre quelque peu en vitesse et en visibilité sans perdre pour autant un noyau de fans qui continue d'offrir à ses productions de belles places dans les charts, à l'instar de Rewind, Replay, Rebound, huitième opus de 2019. © TiVo