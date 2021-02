Biographie

Vonda Shepard est connue pour être la principale interprète des chansons de la série Ally McBeal, dont elle propose un condensé début 2010. Elle l'est moins pour les autres albums mettant en valeur sa voix chaude et dynamique, malgré les succès de « Searchin' My Soul » et « Baby, Don't You Break My Heart Slow » en 1998. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015