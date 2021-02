Biographie

Vox Angeli est un groupe vocal d'obédience classique composé de six jeunes chanteurs âgés de 10 à 13 ans quand leur premier album éponyme de 2008 obtient un succès retentissant. Le chœur, assemblé par Sony BMG et pendant de son homologue anglophone Angelis, se compose de Louis-Alexander Désiré, Etienne Girardin, Iris Lambert, Claire Conruyt, Mathis de Ruyver et Lola Béris. Son premier album, Vox Angeli (2008), se classe dans les charts français (numéro 2), belges (numéro 4) et suisses (numéro 29). Bien que s'avérant populaire auprès des consommateurs, les critiques musicaux sont généralement moins enthousiastes. Les albums s'enchaînent jusqu'en 2010 quand les producteurs décident d'arrêter l'aventure après un quatrième album, Irlande. © Jason Birchmeier /TiVo