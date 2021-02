Biographie

Formation chorale estonienne créée par Jaan-Eik Tulve en 1996, l'ensemble Vox Clamantis pratique le chant grégorien ancien et se fait également l'interprète d'oeuvres de compositeurs modernes ou contemporains, notamment de leur compatriote Arvo Pärt, dans les créations Adam's Lament (2012) et The Deer's Cry (2016). Outre des tournées mondiales, l'ensemble choral hébergé par l'Association grégorienne d'Estonie travaille avec le Choeur Grégorien de Paris et collabore avec les compositeurs estoniens Helena Tulve, Toivo Tulev, Erkki-Sven Tüür, Tonis Kaumann et le joueur de oud tunisien Dhafer Youssef. Son répertoire éclectique inclut des collaborations avec le Weekend Guitar Trio pour le récital médiéval Stella Matutina (2008), le pianiste Jean-Claude Pennetier pour une interprétation de l'oeuvre sacrée Via Crucis de Franz Liszt (2013), récompensée par un Diapason d'or, ou le groupe estonien de rock néo-progressif Pohja Koon en 2019. Le récital Filian Sion paru en 2012 rassemble des oeuvres chorales anonymes, tandis que Sacrum Convivium (2018), inclut des partitions signées Maurice Duruflé, Francis Poulenc, Olivier Messiaen et Guillaume de Machaut. En 2020, Vox Clamantis met à l'honneur le compositeur estonien Cyrillus Kreek (1889-1962), à travers le recueil The Suspended Harp of Babel. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020