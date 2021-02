Biographie

Apparu au milieu des années 2010 et originaire de Nîmes, VSO est un trio pop-rap français axé autour de ALIEN, PEX et VINSI. Suite à un premier effort autoproduit publié en 2015, Hiphopia, VSO décroche une signature chez Polydor, label pour lequel il livre Southcoaster en 2017, porté par le succès de son morceau titre et des singles "Hello Haters" et "Sucre". Dès 2018, le trio revient avec un troisième effort studio, Kintsugi, notamment porté par le titre "Où on va" avec La Yegros. © TiVo