Biographie

W.A.S.P. fait partie des grands du heavy glam rock aux Etat-Unis dans les années quatre-vingt, aux côtés de Mötley Crüe, Twisted Sister, ou Poison. Particulièrement outrancier, W.A.S.P. fait l'objet en 1986 d'une campagne menée par la femme du sénateur Al Gore, visant ses textes saignants et explicites sexuellement. Malgré un succès qui reste relativement limité, W.A.S.P. marque son époque avec les albums The Headless Children (1988), The Crimson Idol (1993), ou Dying for the World (2002). N'ayant jamais abdiqué, W.A.S.P. sort Babylon en 2009. Entre cet album et le suivant, Golgotha, s'écouleront six ans, durant lesquels le groupe défendra son répertoire sur scène à travers le monde. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015