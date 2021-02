Biographie

Willem Van Hanegem et Wardt Van Der Hast, deux DJs et producteurs néerlandais, se rencontrent en 2007 et décident de fusionner leurs talents en formant le duo W&W, qui sort un an plus tard son premier simple, « Mustang ». Ils démarrent véritablement leur parcours en 2012 lorsqu'ils publient le titre « Trigger » sur le label de Hardwell, Revealed Recordings. C'est en revanche sur le leur, du nom de Mainstage Music, qu'ils enchaînent avec « Moscow », puis « Lift Off » et « The Code », qui intègrent tous trois les charts et leur permettent de voir leur côte grimper en flèche à l'échelle internationale. Aux côtés de Hardwell, ils sortent le single « Jumper », prélude à leur plus gros succès, un an plus tard, avec « Bigfoot ». Celui-ci se classe notamment en tête du classement réalisé par l'influent site Beatport et obtient un airplay massif, d'abord en Europe, puis dans le monde entier. Leurs titres suivants, tels que « Rocket » avec Blasterjaxx, « Waves » avec Dimitri Vegas & Like Mike, ou plus récemment en 2015 « The One » et « Spack Jarrow » avec MOTi, maintiennent le cap sans pour autant accrocher les charts. © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2015