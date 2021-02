Biographie

Né Olubowale Victor Folarin de parents Nigérians, le rappeur Wale, natif de Washington D.C., met le District of Columbia sur la carte du hip-hop américain en 2009. Après avoir marqué les esprits avec les hits locaux "Dug Dug (Shake It)" et "Breakdown" en 2006, il attire l'attention du DJ Mark Ronson en 2007 et signe sur son label, Allido, pour la sortie du single "Nike Boots" et de Attention: Deficit en 2008. Armé d'une poignée de mixtapes et d'un CV riche en featurings et autres collaborations, Wale signe ensuite sur le label Maybach Music de Rick Ross pour la parution de Ambition (2011) et The Gifted (2013). © Olivier Duboc /TiVo