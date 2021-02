Biographie

Groupe canadien formé à Burlington en Ontario en 2006, Walk Off The Earth a forgé son succès avec la reprise des chansons des Gregory Brothers. Leur vidéo de leur relecture du Somebody That I Used To Know de Gotye avec Sarah Blackwood devient rapidement populaire sur YouTube début 2012, atteignant 25 millions de vues en une dizaine de jours et 100 millions en 4 mois ! Une reprise bien accueillie par Gotye et Kimbra, co-interprète de la chanson. Le clip a été réalisé par les cinq musiciens sur une seule guitare : ils n'en avaient qu'une de disponible au moment des répétitions et de l'enregistrement ! Ils ont également repris Someone Like You d'Adele, ainsi que Party Rock Anthem de LMFAO.