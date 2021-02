Biographie

Le groupe Walk the Moon se forme à Cincinnati, dans l'Ohio, en 2008 à l'initiative du chanteur et claviériste Nicholas Petricca lorsqu'il est encore au lycée. Une fois stabilisée autour de Kevin Ray (basse), Eli Maiman (guitare) et Sean Waugaman (batterie), la formation enregistre un premier album autoproduit, I Want! I Want! (2010), et reçoit un accueil favorable pour le titre « Anna Sun », repris avec d'autres de titres sur l'album officiel Walk the Moon (2012) que publie RCA après l'avoir signée. « Tightrope » est alors le nouveau simple joué sur les radios de rock indépendant avant le succès mondial de « Shut Up and Dance », qui se classe n° 4 au Billboard (n° 1 en rock alternatif). Le rock juvénile et dynamique pratiqué par Walk the Moon arrose l'album Talking Is Hard qui dévoile l'extrait « Different Colors » avant sa sortie en septembre 2015. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2015