Biographie

Plus de soixante ans après sa mort, Walter Gieseking continue de fasciner toutes les générations. En France, il passe toujours pour un des meilleurs interprètes de la musique de Debussy et de Ravel. Né à Lyon en 1895 au hasard des fréquents voyages de ses parents (et donc français en vertu du droit du sol), ce pianiste allemand a passé sa jeunesse en Provence avant d’étudier au Conservatoire de Hanovre. En 1915, il démarre une carrière bientôt freinée par la guerre pendant laquelle il jouera dans des ensembles militaires. C’est en 1923 qu’il commence réellement à se faire connaître après un éblouissant récital à Londres.Son répertoire est alors très vaste, comprenant les œuvres classiques d’un pianiste de Bach à Brahms, auxquelles Gieseking va joindre Scriabine, Rachmaninov, Pfitzner, Busoni, Hindemith, Schönberg et Petrassi. Grâce à sa mémoire phénoménale, il est capable d’apprendre une œuvre nouvelle en quelques heures, loin de son piano, par la simple lecture en train ou en bateau.L’attitude de Walter Gieseking pendant la Seconde Guerre mondiale lui a fermé de nombreuses portes à la fin du conflit. Il n’a jamais quitté l’Allemagne nazie durant cette période et aurait même dit à Artur Rubinstein qu’Hitler était le sauveur de l’Allemagne et qu’il avait du plaisir à jouer pour lui. Interdit de poser les pieds sur le sol américain et mis sur liste noire dès le début de l’après-guerre, il recommence peu à peu à jouer, l’hostilité à son égard s’estompant avec le temps. En 1953, il donne un récital mémorable au Carnegie Hall de New York qui relance sa popularité au point de devenir un des « monstres sacrés » des années 1950. Mais il lui reste malheureusement peu de temps à vivre. Victime d’un grave accident de bus en 1955 en Allemagne (sa femme y laissera sa vie), il décédera subitement l’année suivante à Londres d’un problème postopératoire alors qu’il enregistrait pour EMI une intégrale des sonates de Beethoven.Au-delà de ses légendaires intégrales des œuvres de Mozart, Debussy et Ravel, Walter Gieseking laisse des enregistrements dans lesquels triomphent son jeu clair et une technique ailée qu’il utilise toujours à des fins musicales. Ses disques sont aujourd’hui réédités avec soin par plusieurs labels comme DG ou NAXOS.“Seule l'intuition, supérieure à la raison et à tous les sentiments, est capable de guider la pensée comme la sensibilité, permet une juste divination, même au-delà des siècles”, peut-on lire dans ses écrits. Celui qui affirmait que “le talent est inversement proportionnel à la somme de travail requis” ne passait pas plus de deux heures par jour à travailler son piano et préférait, comme son père dont c’était le métier, aller à la chasse aux papillons. Sa collection est aujourd’hui visible au Musée d’histoire naturelle de Wiesbaden.