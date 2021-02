Biographie

Walter Trout est un guitariste de blues américain, qui a notamment joué avec John Lee Hooker ou encore Canned Heat. Ses albums solo ( Full Circle en 2006) ou avec son groupe Walter Trout and The Free Radicals l'ont rendu populaire au sein de milieu blues rock depuis le tout début des années 1990. La fin des années 2000 est une période très prolifique pour Walter Trout. Le bluesman sort The Outsider (2008), Unspoiled by Progress (2009), Common Ground (2010), et Blues From the Modern Daze en 2012. En 2014, The Blues Came Callin' paraît au moment où le musicien se relève d'une greffe du foie. Il tirera de cette expérience traumatisante l'inspiration pour un nouvel album, Battle Scars, paru en octobre 2015. Plus mordant que jamais, Walter Trout enchaîne ensuite albums et tournées à un rythme guilleret avec Alive in Amsterdam (2016), We're All in This Together (2017) et le bien nommé Survivor Blues (2019). © ©Copyright Music Story Arnaud De Vaubicourt 2019