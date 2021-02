Biographie

Nées le 28 mars 1994, les soeurs Catherine et Lizzy Ward Thomas sont originaire du Hampshire (Royaume-Uni), où elles grandissent dans une ferme et découvrent la musique country américaine. Grâce à une maquette de chansons transmise à un directeur artistique par l'intermédiaire d'un professeur, ancien choriste de la scène de Nashville, elles enregistrent leur premier album From Where We Stand (2014), qui se classe n°41 des ventes et n°7 du classement indépendant au Royaume-Uni. La notoriété du duo ne cesse de croître à la sortie du deuxième album Cartwheels (2016), aux influences plus rock, qui permet à Ward Thomas de se hisser cette fois en tête des ventes, porté par les succès des simples « Carry You Home » et « Guilty Flowers ». Le groupe anglais de country le plus populaire de l'histoire sort en 2017 l'EP A Shorter Story, rendant hommage à cinq morceaux de leurs préférences, avant de s'atteler à l'enregistrement du troisième album Restless Minds (2019), où les sonorités pop et électroniques se mêlent à leur country contemporaine. © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019