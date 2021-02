Biographie

Projet musical norvégien fondé par Einar "Kvitrafn" Selvik, ex-batteur de la formation black metal Gorgoroth, Wardruna porte en lui l'héritage combiné de la tradition folklorique, de l'usage d'instruments anciens, du rock et de l'ambient, le tout mis au service d'une recette à la fois sombre, majestueuse et entêtante rendant hommage à une tradition Viking chère à ses concepteurs. Émergeant en 2003, le groupe enchaîne dès lors les productions, à l'instar de sa trilogie Runaljod, publiée entre 2009 et 2016 ou de sa participation à la bande originale de la série Vikings. Suite à Skald, paru en 2018, Wardruna revient en 2021 avec Kvitravn, cinquième opus bénéficiant d'un accueil chaleureux de la part du public comme de la critique. © TiVo