Biographie

Le groupe de heavy glam Warrant a connu très vite le paradis. Dès son premier album Dirty Rotten Filthy Stinking Rich en 1989, Warrant est au sommet grâce au titre « Heaven » numéro deux certifié au Billboard. Cherry Pie en 1990 part sur des bases similaires et est deux fois disque de platine aux Etats-Unis. Dans cette période faste, Warrant n'arrive cependant pas à confirmer en Europe et reste à une dimension américaine. Dog Eat Dog en 1992 entretien l'illusion, avant que ne commencent les chassé-croisés de personnel vite préjudiciables au groupe. Warrant tombe alors en désuétude, Ultraphobic (1995), Belly to Belly (1996), et Under the Influence (2001) se disputant la palme de la médiocrité. Un sursaut tardif en 2006 conduit à la sortie de Born Again, avant que Warrant ne remette le couvert en 2011 avec Rockaholic. Cette année-là, le groupe déplore la mort de son ancien membre, Jani Lane, dû à un empoisonnement par l'alcool. Il faudra ensuite attendre six ans avant que les musiciens ne retournent en studio, cette fois pour enregistrer Louder Harder Faster. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2017