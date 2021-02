Biographie

Multi-instrumentiste et compositeur, Warren Ellis est un collaborateur privilégié de Nick Cave. Australien comme ce dernier, Warren Ellis est membre de Nick Cave and the Bad Seeds depuis 1994. Les deux hommes travaillent ensemble sur le front des musiques de film et de théâtre depuis Woyzeck et The Proposition en 2005. La même année, ils se retrouvent tous deux au sein du projet bis de The Bad Seeds, Grinderman. C'est de nouveau leur duo créatif qui officie en 2009 pour la bande originale du film The Road, adapté de la nouvelle de Cormac McCarthy. Lawless en 2012 est lui écrit pour le cinéma par Nick Cave. Les deux hommes composent et orchestrent la bande son du film qui comprend plusieurs inédits, chantés par Mark Lanegan ou Emmylou Harris. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015