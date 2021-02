Biographie

Demi-frère du fameux producteur Dr Dre, ami d'enfance de Snoop Doggy Dog, Warren G a d'abord évolué dans l'ombre de ces géants du rap west coast. Avec Regulate...G Funk Era en 1994, il définit son propre style le G Funk. Ce mélange de funk des annnées 70 et de rap, le propulse en haut des hit parades. Après le plutôt pop I Want It All en 1999, il revient vers un style plus près de la rue en 2001 et The Return of the Regulator. Ces allez et retour déboussolent son public et expliquent la désaffection pour In the Mid-Nite Hour en 2005, qui ne voit aucun de ses simples se classer dans les tops. © ©Copyright Music Story 2015