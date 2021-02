Biographie

Membre de The Allman Brothers Band, fondateur de Gov'T Mule et proche de The Grateful Dead, Warren Haynes (né en 1960 en Caroline du Nord) est une figure respectée du blues et du rock. Compositeur, guitariste et chanteur, il soutient également différents projets caritatifs comme The Christmas Jam, réunion annuelle d'artistes de premier plan prêts à venir en aide aux déshérités. Son agenda bien fourni ne le dissuade pas d'offir de belles escapades en solo. Les albums Tales of Ordinary Madness (1994, produit par Chuck Leavell) ou Man in Motion (2011, avec Ian McLagan et Ivan Neville) en sont de bons exemples. Ashes & Dust , paru en 2015, tourne autour d'une formule acoustique. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015