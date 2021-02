Biographie

Ecouter la musique de Washed Out, c’est s’échapper de la réalité pour entrer dans un univers tout à fait à part, sorti tout droit de Géorgie. Cet univers, il prend ses racines dans l’imagination d’un seul homme, Ernest Greene. Avec son ordinateur et un synthé, mais aussi avec des instruments plus « organiques », il laisse l’esprit vagabonder et s’élever jusque dans des sphères élevées. Que ce soit dans un premier album monochrome et minimaliste ou dans un deuxième opus nettement plus foisonnant, avec toujours plus d’instruments, il laisse au rêve une place qu’il n’avait jamais eue auparavant. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si son deuxième album studio est intitulé Paracosm : il renvoie à des univers créés de toutes pièces, issus de l’imagination d’un seul homme (rappelez-vous la Terre du Milieu ou bien Narnia…). Washed Out a le même pouvoir de création, d’une richesse affolée qui n’omet pas de laisser toute sa place à l’univers de l’auditeur.Mais ne croyez pas qu’il s’agit d’un rêveur au dilettantisme incorrigible. Les albums Within & Without et Paracosm sont nés des efforts d’un acharné du travail. En effet, pour accoucher de telles pépites, Ernest Greene travaille quotidiennement sur une durée qui s’étend parfois jusqu’à six mois. Et c’est justement ce travail, un travail d’introspection, qui lui permet de se couper de notre monde pour créer le sien. Un résultat ébahissant.