Biographie

C'est à Uppsala, en Suède, que se forme en 1998 le groupe de black metal Watain, autour du chanteur et bassiste Erik Danielsson. Caractérisé par un style épique inspiré à la fois par Rainbow, Bathory et Dissection, le quatuor sort son premier album Rabid Death's Curse en 2000. Le groupe, qui gagne sa réputation sur scène, sort deux albums en public avant Casus Luciferi (2003), Sworn to the Dark (2007), Lawless Darkness (2010) et The Wild Hunt (2013). En 2018 paraît le sixième album Trident Wolf Eclipse.