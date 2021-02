Biographie

Expert en collages sonores et symphonies climatiques, Jean-Christophe le Saoût alias Wax Tailor est l’auteur d’impressionnants alliages entre abstract hip hop, rap plus classique, downtempo, soul et musiques de films. Artiste pluriel et indépendant, il est souvent considéré comme le chef de file de la scène trip-hop et hip-hop cinématique. Il s'est imposé en quelques albums et des centaines de concerts dans près de cinquante pays, comme un incontournable ambassadeur de la scène française à l'international. Après différents projets, Wax tailor livre son premier EP en 2004. Lost The Way se situe à la croisée des genres, un manifeste contre le cloisonnement des styles musicaux. L'essai est transformé dès 2005 avec un album aujourd'hui considéré comme un classique, Tales Of The Forgotten Melodies rencontre rapidement un succès retentissant et notamment outre Atlantique. 2007 est l'année de la reconnaissance auprès du grand public, Hope & Sorrow est disque d'or en France, nommé « Meilleur Album Electro » aux Etats-Unis (Indie Music Awards) et aux Victoires de la Musique en France. Wax Tailor sort un troisième album en 2009 à nouveau couronné de succès (disque d'or et nomination aux Victoires de la musique), accompagné d'une tournée mondiale de 150 dates. Avec Dusty Rainbow From The Dark qui parait en 2012, il signe un projet en forme de concept album, voyage dense où se croisent quelques invités inspirés comme le chanteur soul Aloe Blacc, Jennifer Charles d’Elysean Fields ou bien encore Shana Halligan de Bitter:Sweet. Un projet autour de l’enfance et son imaginaire sans fin…Le bidouilleur revient quatre ans plus tard avec By Any Beats Necessary dont le titre est un clin d’œil au fameux By any means necessary prononcé par Malcolm X lors de son discours de juin 1964 à l’Organization of Afro-American Unity Founding Rally. En fait une phrase utilisée par Sartre dans Les Mains sales. « Sans plonger dans l’idéologie précise Wax Tailor, c’est pour moi l’analogie d’utiliser tout type de sons, toute texture pour arrive à une finalité musicale. Le terme Beat fait aussi référence à la Beat Generation, à Sur La Route de Kerouac et cette quête d’un ailleurs. Dans un contexte où on a tous besoin d’évasion, j’ai pensé ce disque comme une sorte de bande originale d’un road trip à travers les grands espaces. » Un trip dans lequel Wax Tailor a embarqué un beau casting de stars parmi lesquels Ghostface Killah du Wu-Tang Clan mais aussi Tricky et le soulman Lee Fields. Sa fidèle amie Sara Genn est également de la partie tout comme R.A The Rugged Man, A-F-R-O, Token, Raashan Ahmad, Mattic et la jeune chanteuse IDIL. A l’arrivée, Wax Tailor réussit à agglomérer toutes ces voix, toutes ces ambiances et tous ces sons pour faire de By Any Beats Necessary un périple sonore captivant comme il en a le secret. © CM/Qobuz