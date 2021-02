Biographie

En tant que compositeur et interprète, Willie Nelson a joué un rôle essentiel dans la musique country post-rock & roll. Même s'il ne devient célèbre qu'à partir du milieu des années 70, Nelson passe les années 60 à écrire des chansons qui deviendront des tubes pour des stars comme Ray Price ("Night Life"), Patsy Cline ("Crazy"), Faron Young ("Hello Walls"), et Billy Walker ("Funny How Time Slips Away") ; il sort aussi une série de disques sur Liberty et RCA qui lui vaudra l'adoration d'un petit nombre de fervents admirateurs. Au début des années 70, Willie s'aligne sur Waylon Jennings et le mouvement d'outlaw country bourgeonnant qui fait de lui une star en 1975. © Stephen Thomas Erlewine /TiVo