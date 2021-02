Biographie

Compositeur hors pair et compagnon de route de Miles Davis, co-leader de Weather Report dans la décennie suivante, le saxophoniste américain Wayne Shorter (né à Newark, dans le New Jersey, le 25 août 1933) fait ses classes au sein Art Blakey & the Jazz Messengers à la fin des années 1950. L'un des hommes-clé de l'histoire du jazz depuis les années 1960, il s'illustre dans le hard bop et le jazz fusion avec puissance et dextérité. Parmi ses albums phare figurent Juju et Speak No Evil en 1964, puis Native Dance dix ans plus tard, avec le chanteur brésilien Milton Nascimento. Toujours actif dans les décennies suivantes, Wayne Shorter publie Beyond the Sound Barrier en 2005 puis Without a Net en 2013. De retour chez Blue Note avec les musiciens de son quartette, soit Danilo Perez, John Patitucci et Brian Blade, il confectionne l'ambitieux projet Emanon (2018), triple album décliné en studio avec l'Orpheus Chamber Orchestra et en public avec son groupe.