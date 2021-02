Biographie

Constitué de Serge Santiágo et Firas Waez, Waze & Odyssey est un duo de musique électronique britannique aux influences house, techno voire disco dont les activités débutent en 2011 en publiant sur des labels tels que Wolf Music, Tsuba, Disco Bloodbath et avec des programmations remarquées au très réputé Panorama Bar à Berlin. La paire a ensuite enchaîné en se lançant dans des tournées tout autour du globe et en œuvrant avec des artistes tels que Green Velvet, Eats Everything ou Jamie Jones entre autres. Par la suite, le duo fonde son propre label W&O Street Tracks qui accueille des productions d’artistes tels que Groove Armada, Will Easton, Vonda7, Kill Frenzy, Lancelot, XXXY, Eliphino, Citizenn ou encore Ejeca. Waze & Odyssey ont au fil des ans effectué des remixs remarqués d’artistes tels que Totally Enormous Extinct Dinosaurs, Ejeca, Disclosure ou Duke Dumont. En tant que DJ, ils ont joué dans de nombreuses places fortes de la house, tels que le Fabric, The Warehouse Project, ou encore l’Amnesia puis dans des festivals tels que Hideout, Glastonbury, EXIT Festival, Bestival, ou le Secret Garden Party. Mais leur plus grand fait d’armes intervient fin 2011, lorsque le duo créé un bootleg contenant « Bump n’Grind » de R. Kelly, qui va s’illustrer dans la plupart des charts internationaux. © ©Copyright Music Story Ollmedia 2019