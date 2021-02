Biographie

Depuis 1995 et la sortie d’un premier EP, Weepers Circus propose des compositions élégantes, inspirées des Beatles, des musiques tziganes (Le Fou et la Balance, L’Epouvantail en 1997 et 1999), de la chanson française réaliste (Faites Entrer en 2003), comme du cinéma ou de la littérature surréaliste (La Monstrueuse Parade en 2005). Après quelques reprises remarquables comme « Quatre vingt quinze pour cent » de Brassens en 2001, c’est lentement mais sûrement que ces Alsaciens ont gravi les échelons du succès, imposant dans leurs spectacles musicaux une vision souvent drôle et parfois désenchantée du monde. Un groupe qui n’a peur ni de faire rire, ni pleurer. © ©Copyright Music Story Anne Yven 2015