Biographie

Après plus de vingt ans d’une carrière bien remplie, les membres de Weezer incarnent aujourd’hui une véritable référence en termes de rock californien. Leur longévité est étonnante pour un groupe de ce genre et ils ont su séduire et captiver un public de différentes générations pour en arriver là. Avant-gardistes dans l’âme, ils comprennent et maîtrisent la sphère internet avant mainte de leurs contemporains. Par exemple, ils ont utilisé des réalisateurs inconnus pour promouvoir des vidéos homemades sur leurs chaînes Youtube respectives. Composé à la base du charismatique chanteur Rivers Cuomo, de Patrick Wilson, Brian Hell et Scott Shriner, les compères de la cité des anges sortent le fameux The Blue Album en 1994, dont est tiré le glorieux single Say It Ain’t So. La critique est dithyrambique et promet un avenir radieux au jeune groupe. Pourtant, la sortie du suivant, Pinkertown, ne convainc pas de suite le public. Il faudra attendre quelques années pour le voir s’affranchir du titre de « culte ». D’ailleurs, ces deux premier opus sont régulièrement cités comme faisant partie de ce que l’Amérique a produit de mieux en rock durant les 90’s.Après le départ du bassiste, les Weezer inondent le marché américain avec pas moins de huit albums entre 2001 et 2014. Les traditionnelles couleurs de l’arc-en-ciel sont encore une fois exploitées (Green Album, Red Album, produit notamment par le ponte des réalisateurs américains Rick Rubin), mais aussi Raditude, Hurley, Make Believe, Death To False Metal, Everything Will Be Alright In The End ou encore Maladroit. Se revendiquant de différents courants, allant du rock au plus récent émo, en passant par la post-punk, les Californiens sont un exemple de régularité. Malheureusement, le groupe est endeuillé en 2011 suite à la mort du second bassiste, remplacé par Mickey Welsh. En 2016, le groupe revient en force avec le White Album, un opus toujours aussi complet et efficace. © AR/Qobuz