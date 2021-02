Biographie

Weird Al Yankovic est le champion incontestée de la parodie des stars de la chanson, et plus largement de la culture populaire aux Etats-Unis. Sa parodie de Michael Jackson sur « Eat It » en 1984 lui vaut une renommée internationale et les applaudissements du chanteur lui-même. Passant allègrement de Nirvana à Madonna ou Dire Straits, Weird Al Yankovic compose aussi ses propres titres humoristiques. Apprécié de ses "victimes", Weird Al Yankovic réalise souvent ses parodies avec l'accord des intéressés eux-même et essuie peu de refus. Cumulant les succès populaires et les Grammy Awards dans la catégorie albums comiques, Weird Al Yankovic est devenu lui-même un personnage majeur de la culture de masse. Sur Alpocalypse en 2011, Weird Al Yankovic tourne en dérision Lady Gaga, Taylor Swift ou Miley Cyrus. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015