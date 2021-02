Biographie

Né à La Courneuve en Seine-Saint-Denis, Wejdene grandit à Brunoy (Essonne), dans une famille d'origine tunisienne. La chanteuse émerge sur la scène R&B en 2020 à la faveur d’une poignée de titres accrocheurs révélant une voix charmeuse et expressive parfaitement rodée aux canons du genre. Le phénomène arrive aux oreilles de Guette Music, qui la signe sans attendre et dévoile les titres « J'attends » et « Trahison », enregistré avec Larsé, une autre signature du label, ou encore « J’peux pas Dead » qui attire plus de deux millions et demi de curieux en seulement trois mois. Au mois d’avril, elle alimente sa discographie naissante avec un nouveau single, « Anissa », classé n° 3 des ventes françaises et certifié disque d'or, dont une faute de syntaxe (« Tu hors de ma vue ») fait l'objet d'un mème sur Internet. Dotée d'un nouveau contrat avec le label Caroline, filiale du groupe Universal, Wejdene continue sur sa lancée avec la chanson « Coco » (n° 27), dont la vidéo met en scène l'humoriste Just Riadh. Dans la foulée sort en septembre 2020 son premier album 16, qui révèle son âge jusque là tenu secret. Celui-ci voit tous ses titres classés au Top SNEP, dont les titres-phare « 16 » et « Anissa ». © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2020