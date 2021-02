Biographie

Le groupe Westlife de Dublin s’inscrit dans la tradition des boys bands britanniques et irlandais tels que Take That et Boyzone. Le premier single du groupe, "Flying Without Wings," (1999) arrive premier des classements au Royaume-Uni, une prouesse répétée avec "Seasons in the Sun" et "Swear It Again" en 2000. Leur premier album éponyme obtient un succès identique dans les classements et devient rapidement disque platine sur leur terre natale. La popularité du groupe en Europe se maintient dans les années 2000, avec la sortie d’albums tels que Turnaround, Allow Us to Be Frank et Face to Face ; une compilation de hits Unbreakable, Vol. 1 sort également en DVD. © Heather Phares /TiVo