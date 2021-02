Biographie

Derrière Weyes Blood, il y a Natalie Mering, née à Santa Monica (Californie, États-Unis) le 11 juin 1988. Déjà croisée à la basse chez Jackie-O-Motherfucker et dans les choeurs d'Ariel Pinkn elle tisse la toile de son univers musical singulier dès 2011, date d'un premier album publié sous le nom de Weyes Blood & The Dark Juices, mais s'envole véritablement en tant qu'artiste solo à la faveur de son album The Innocents (2014). Après la sortie de l'EP Cardamome Times en 2015, la multi-instrumentiste et chanteuse revient en 2016 avec un nouvel album intitulé Front Row Seat to Earth, coproduit avec l'aide du compositeur versatile Chris Cohen. © ©Copyright Music Story Olivier Roubin 2019