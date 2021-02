Biographie

Formé en 1995 à Northport, dans l'État de New York, Wheatus est avant tout le projet d'un homme, Brendan B. Brown, qui restera seul membre fondateur aux commandes du groupe depuis sa création. Son nom est une déformation d'un surnom attribué à Brendan et son frère Peter, batteur, également à l'origine du groupe : Wedus. La formation, qui s'épanouit dans la power pop, a la chance de de se faire repérer par un directeur artistique de Columbia Records, qui lui offre un contrat pour plusieurs albums. Le premier essai, en 2000, est le bon avec l'album Wheatus qui contient les singles « Teenage Dirtbag » (qui apparaît dans le film Loser), « A Little Respect » et « Wannabe Gangstar », qui trustent les premières places dans les charts britanniques. L'album suivant, Hands Over the Loved (2003), faute d'une promotion adéquate, ne parvient pas à prolonger l'état de grâce. Plusieurs changements de personnel viennent émailler en sus la progression du groupe, qui finit par publier l'album Too Soon Monsoon, publié uniquement sur le site officiel du groupe à prix libre. S'ensuit deux EP, Pop, Songs & Death volume 1 et 2 et un nouvel album studio, influencé par le classic rock, The Valentine. Une longue période d'incertitude court ensuite de 2014 à 2018 avec un nouvel album qui tarde à voir le jour. En 2019, le groupe organise sa première tournée mondiale depuis 2000 et organise un show spécial à New York, réunissant pour une date les membres historiques de Wheatus. Parallèlement, l'enregistrement se poursuit et les festivités pour le vingtième anniversaire du premier album se préparent pour 2020. © ©Copyright Music Story Music Story 2019