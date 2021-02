Biographie

Rob Zombie forme White Zombie en 1985 à New York. Après plusieurs changements de direction musicale et de personnel, White Zombie sort Soul-Crusher en 1987 où le groupe jette les bases de son metal gore. Avec Make Them Die Slowly en 1988, la tendance metal se confirme et White Zombie signe pour le label Geffen. En 1992 la bombe La Sexorcisto: Devil Music, Vol. 1 explose et projette le groupe au premier plan. Astro Creep: 2000 en 1995 place carrément White Zombie aux portes du top 5 américain (N° 6 au Billboard). Rob Zombie commence ensuite sa carrière solo et White Zombie entre dans la légende. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2015