Biographie

En 1978, David Coverdale, ex-vocaliste de Deep Purple, forme le groupe de hard rock Whitesnake. Volontiers porté sur le côté macho du genre avec un Coverdale adepte des feulements suggestifs, Whitesnake voit défiler de nombreux musiciens dont les guitaristes Bernie Marsden, Adrian Vanderberg, Vivian Campbell, Steve Vai, Doug Aldrich ou John Sykes mais également Jon Lord aux claviers ou Cozy Powell et Ian Paice à la batterie et s'impose dès 1980 avec un Ready an' Willin' contenant le tube "Fool For Your Loving". Après d'autres opus issus du même moule, Whitesnake opère une mue en glam metal via son opus éponyme de 1987 et Slip of the Tongue en 1989. Toujours actif en 2015, le groupe livre un album de reprises de Deep Purple. © TiVo