Biographie

Opérant dans un registre indie rock nonchanlant aux accents folk et aux reminiscences country, Whitney voit le jour à Chicago en 2015, autour du duo Julian Ehrlich (Unknown Mortal Orchestra, Smith Westerns) et Max Kakacek (Smith Westerns). Le premier single du projet, "No Woman", voit le jour début 2016 et la participation du groupe au festival South By Southwest achève de l'installer sur la scène indie, avec de nombreuses premières parties et de nouvelles dates dans les plus grands festivals. Le premier opus de Whitney, Light Upon the Lake, voit quant à lui le jour dès juin 2016 chez Secretly Canadian et offre les travaux d'un lineup cristallisé pour l'occasion autour de Kakacek, Ehrlich, Malcolm Brown, Tracy Chouteau, Charles Glanders, Josiah Marshall et Will Miller. © TiVo