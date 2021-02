Biographie

Sans être la chronique d’une mort annoncée, la disparition prématurée de Whitney Houston, à l'âge de 48 ans, le 11 février 2012, retrouvée sans vie dans sa chambre d’hôtel à Beverly Hills, la veille de la cérémonie des Grammy Awards (récompenses qu'elle avait remportées à six reprises), n’était que le chapitre final d’une tragédie qui s’était écrite à la une des tabloïds depuis déjà plusieurs années… Cette nouvelle ponctuait en effet la chute d’une chanteuse surnommée La Voix, star mondiale qui domina la scène musicale américaine de la pop et de la soul dans les années 80 et 90, et vendit 170 millions d’albums ! Parmi ses plus grands hits figurent How Will I Know, Saving All My Love For You et I Will Always Love You, chanson phare de l'année 1992 et du film Bodyguard où elle partageait l'affiche avec Kevin Costner, un tube en fait écrit par la star country Dolly Parton.Mais c’est la drogue et l’alcool qui orchestreront la fin de la vie de cette cousine de la grande Dionne Warwick qui était née le 9 août 1963 à Newark dans le New Jersey et s'était lancée dans la musique après une brève carrière de mannequin (elle se retrouve en couverture de magazines américains comme Glamour et Seventeen) et quelques participations dans des sitcoms.Whitney Houston commença par chanter professionnellement pour la première fois dès l'adolescence, comme choriste de Chaka Khan, Jermaine Jackson, Lou Rawls et les Neville Brothers. Elle apparait aussi comme chanteuse principale sur le single de Michael Zager Band, Life's a Party en 1978. En 1983, elle signe un contrat avec Clive Davis, alors président d’Arista. Deux ans passent avant la sortie de son premier album sobrement baptisé Whitney Houston. L'album s'est vendu à ce jour à 24 millions d'exemplaires.Whitney Houston passe les deux années suivantes en tournée pour promouvoir cet opus. D'autres succès suivent en 1987 et 1988 : le deuxième album, Whitney, s'installe dès sa sortie en première position du Top Albums américain (la première fois qu'un tel exploit est réalisé par une femme !). Elle est de plus la première artiste de toute l'histoire à aligner sept n°1 consécutifs au Top 50 américain, battant un record détenu par les Beatles et les Bee Gees.En 1990, paraît le troisième album, I'm Your Baby Tonight, moins populaire que ses disques précédents, mais en sortent néanmoins deux tubes n°1 : I'm Your Baby Tonight et All The Man That I Need. Cet album marque également sa première collaboration avec le duo de producteurs L.A. Reid & Babyface qui donnent une saveur plus urban / soul à l'opus. Babyface devient son auteur-compositeur-producteur favori et on le retrouve dans la plupart de ses futurs projets et dans tous ses albums.À partir de 1990, Whitney raréfie ses enregistrements. Elle conquiert pourtant le monde du cinéma et met au monde une fille. Son premier film, The Bodyguard, en 1992, avec Kevin Costner, engrange plus de 400 millions de dollars au box-office ! La [bande originale du film devient la deuxième la plus vendue au monde (plus de 39 millions d'exemplaires !) après celle de Saturday Night Fever (La Fièvre du samedi soir), grâce notamment à cette reprise du I Will Always Love You de Dolly Parton.En 1990, Whitney Houston s'installe dans une ville résidentielle du New Jersey. Elle s'éprend du chanteur Bobby Brown. Le 18 juillet 1992, le couple se marie devant plus de 800 invités. La chanteuse reconnaîtra plus tard l'avoir fait pour de mauvaises raisons. Ensemble ils ont un enfant, Bobbi Christina, née le 4 mars 1993.Sur sa lancée artistique, Whitney joue en 1995 dans Waiting To Exhale (Où sont les hommes ?), un succès aux États-Unis comme sa bande originale composée et produite par Babyface et qui comporte trois nouvelles chansons. Le troisième film, The Preacher's Wife (La Femme du pasteur) en 1996), comédie romantique, ne marche pas aussi fort, ce qui est l'occasion pour la chanteuse de retourner à ses racines dans le gospel. Le nouvel album comporte quinze nouvelles chansons dont quatorze écrites par Whitney Houston. En 1997, elle interprète le rôle de la fée-marraine de Cendrillon dans le téléfilm Cinderella, une comédie musicale. Sa carrière musicale se poursuit avec l'enregistrement de l'album My Love Is Your Love, qui parait à la fin de 1998. C'est son premier vrai disque en huit ans. On y découvre un son différent, avec des thèmes écrits et produits par les musiciens du moment : Rodney Jerkins, Babyface, Missy Elliott, Lauryn Hill, Wyclef Jean, Soulshock & Karlin. D'autres chansons de cet album correspondent à un style plus habituel (les balades de Diane Warren et David Foster). Quatre tubes en sortent : When You Believe, duo avec Mariah Carey, Heartbreak Hotel, It's Not Right But It's Okay et My Love Is Your Love. Douze millions d'exemplaires sont écoulés !2000 est une année difficile pour Whitney. Elle est arrêtée à l'aéroport de Hawaï en possession de marijuana. Incapable d'assister à une remise de prix aux Oscars, elle est remplacée par Faith Hill. Mais la relation particulièrement instable et violente qu'elle vit avec Bobby Brown, qui a en outre admis plusieurs infidélités, l'entraîne dans l'enfer de la drogue, tout comme dans une série de scandales médiatiques.En 2001, Whitney Houston participe au concert des 30 ans de carrière de Michael Jackson où elle chante Wanna Be Startin' Somethin' avec Usher et Mya. En 2003, elle sort son sixième album, One Wish : The Holiday Album, qui n'aura pas vraiment le succès de ses prédécesseurs…En septembre 2006, le couple divorce et Whitney annonce l'enregistrement d'un nouvel album (produit par Clive Davis, son ancien mentor), le premier depuis trois ans, qui devait marquer son grand retour sur le devant de la scène. Mais sa voix n’est plus là et le grand retour est annulé après quelques concerts catastrophiques. La chanteuse perd sa résidence d'Atlanta, qui est saisie en novembre 2006 pour non-paiement d'une dette de 1,4 million de dollars ; elle conserve sa grande résidence du New-Jersey. Bobby Brown est arrêté en février 2007 pour un arriéré dans le paiement de la pension alimentaire à ses deux enfants (nés d'une précédente union). Le divorce, prononcé le 24 avril 2007 après 14 ans de vie commune, entraîne la vente des biens communs.L'album I Look To You, nettement plus orienté R&B, sort en août 2009. Peu avant sa sortie, la star organise un concert lors de l’émission Good Morning America où elle n'arrive pas vraiment à assurer vocalement l'ensemble du show. En décembre de la même année, elle entame une tournée mondiale à travers l'Europe, l'Asie et l'Australie. Après un concert très mal assuré en Australie, la presse se déchaine. Concert après concert, sa voix défaillante est plus que critiquée… Une voix qui s'est définitivement éteinte, dans une chambre d'hôtel, à Hollywood, au début de l'année 2012...© MD/Qobuz