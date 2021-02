Biographie

Pilier de la scène grime du rap britannique, Wiley (né Richard Cowie à Bow, près de Londres, le 19 janvier 1979) apparaît avec le groupe Pay As You Go au début des années 2000, avant de former son propre groupe Roll Deep. Rappeur et producteur, il réalise deux albums indépendants, Treddin' on Thin Ice (2004) et Playtime Is Over (2007), puis signe avec le label Asylum pour le troisième See Clear Now (2008), produit par Mark Ronson et Arthur Baker. Entre autres extraits, le titre « Wearing My Rolex » établit son nom et son style en se classant n°2 des ventes du Royaume-Uni. Il prête main forte à son ex-associé de Roll Deep, Dizzee Rascal, qu'il produit, et accompagne Naughty Boy sur son titre « Never Be Your Woman », chanté par Emeli Sandé (n°8). Après le projet Chill Out Zone (2011), Wiley réalise pour le label Big Dada l'album 100% Publishing, paru la même année, puis Evolve or Be Extinct (2012). Après cette parenthèse indépendante, le rappeur signe avec la compagnie Warner pour l'album The Ascent (2013), dont sont extraits son plus grand succès, « Heatwave », classé n°1 des ventes, et trois autres titres présents dans les dix premières places. En 2014, il retourne à sa première manière, l'eskibeat, sur l'album Life Is a Game of Snakes & Laddeers. Jusqu'à présent très productif en mixtapes, le « parrain » de la scène grime fait une pause de deux ans et revient en 2017 pour son onzième album, le bien nommé Godfather, reporté à plusieurs reprises. Agrémenté d'un documentaire homonyme, l'album voit finalement le jour et précède l'autobiographie de l'artiste, Eskiboy. Cette même année, un nouveau titre, « I Call the Shots », avec la participation de JME, annonce la sortie de la suite Godfather II. En 2018, Wiley est fait Membre de l'Empire britannique (MBE). © ©Copyright Music Story Loïc Picaud 2019