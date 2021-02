Biographie

Originaire de Californie où il est né en 1982 et du Texas où il a grandi, Will Butler est le frère d'Edwin « Win » Butler avec lequel il forme le groupe Arcade Fire en 2001. Multi-instrumentiste (il maîtrise les synthétiseurs, les guitares, la basse et les percussions), il se fait remarquer en 2014 pour la bande originale du film Her qu'il compose avec Owen Pallett et leur vaut d'être nommés aux Oscars. Ancien DJ de radio, éditeur d'une revue de poésie, Will Butler se lance en solo avec l'album Policy publié par Merge Records en mars 2015. Enregistré en une semaine aux Electric Lady Studios de New York, ce premier album est entièrement écrit et, à l'exception de la batterie et de quelques cordes, joué par son auteur.