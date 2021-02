Biographie

Chanteur, producteur, arrangeur et membre co-fondateur des Black Eyed Peas, will.i.am est l'un des hommes les plus actifs de la scène rap - au sens large - internationale depuis le début des années 2000. Entre ses productions pour Fergie, The Game, Ciara, ou encore Macy Gray, le rappeur californien mène une carrière solo du meilleur effet avec, notamment, ses albums Lost Change (2001) et Songs About Girls (2007). will.i.am s'entoure de stars dont Britney Spears et Justin Bieber pour #willpower en 2013. © ©Copyright Music Story Arnaud De Vaubicourt 2015