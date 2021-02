Biographie

Les travaux de production de will.i.am ont contribué à faire passer les Black Eyed Peas du statut de l'une des formations hip-hop les plus intrigantes du genre avec Behind the Front (1998) et Bridging the Gap (2000) à la plus vendeuse du marché avec Elephunk (2003) et Monkey Business (2005). Entre 2005 et 2007, il produit de nombreux titres pour les Pussycat Dolls, John Legend, Fergie, The Game, Ciara, Nicole Scherzinger ou Macy Gray et livre son véritable premier album solo en 2007 sous le titre Songs About Girls. Son successeur, #willpower, paraît en 2013 et bénéficie d'une pléiade de collaborateurs comme Britney Spears, Miley Cyrus ou Juicy J. © John Bush /TiVo