Biographie

Véritable superstar, Will Smith s'est illustré à la télévision et au cinéma au point de devenir une icône des années 1990. Hormis des rôles dans les grosses productions hollywoodiennes telles Bad Boys (1995), Men in Black (1997) ou Will Wild West (1999), ses tubes « Girls Ain't Nothing But Trouble » ou « Parents Just Don't Understand » avec le groupe DJ Jazzy Jeff and the Fresh Prince figurent au sommet des classements de hip-hop comme ses albums solo Big Willie Style (1997) et Lost & Found (2005). © ©Copyright Music Story Sophie Lespiaux 2015