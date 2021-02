Biographie

Nommé DJ numéro un en Australie en 2014, Will Sparks s'est fait connaitre à partir de 2012. En 2013, son titre « Bring It Back » est certifié disque de platine dans son pays. Sa house ne s'arrêtant pas aux frontières physiques, Will Sparks tourne aux État-Unis et en Europe, se produisant en particulier dans les festivals electro. En décembre 2014, Will Sparks sort son premier EP, Another Land. Classée numéro quatre en Australie début 2015, sa chanson « Ah Yeah So What », avec Wiley et Elen Levon, entre également dans les charts français. © ©Copyright Music Story Francois Alvarez 2019